Калуга, 22 марта, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 марта подписал постановление, продлевающее в регионе режим повышенной готовности до 30 апреля 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Калуге продлили масочный режим

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Ношение медицинских масок остаётся обязательным в общественном транспорте, магазинах, медицинских учреждениях, аптеках и других местах с большим скоплением людей. Ранее было заявлено о том, что масочный режим будет отменен ко Дню города — в августе.

Одновременно губернатором отменён режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Для этой категории граждан рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей — помимо случаев, когда надо посетить поликлинику, магазин, совершить прогулку с домашним питомцем или заняться спортом на открытом воздухе.