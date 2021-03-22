Москва, , 16:37 — REGNUM Неизвестный пригрозил взорвать школу в Москве, требуя пять миллионов рублей, сообщает 22 марта Mash.

Уточняется, что сообщение об этом пришло на электронную почту школьной администрации. Подписал письмо Даниил Салтыков. Он заявил, что является администратором террористической группировки.

Шантажист заявил, что на территории учебного заведения установлено взрывное устройство, которое якобы можно активировать «одним нажатием кнопки».

По его словам, этого не произойдёт, если пять миллионов рублей будут до 20:00 мск пересланы на указанный мобильный телефон.