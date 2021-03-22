Лос-Анджелес, США, , 16:34 — REGNUM Энтузиаст с ником TwoMuchBlue воссоздал опенинг (начальную заставку) четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов», заменив всех героев на персонажей игры League of Legends. Получившимся роликом он поделился 21 марта на своём YouTube-канале.

Геймер рассказал, что для создания ролика он воспользовался программой League Director. Получившееся видео покадрово воспроизводит знаменитую заставку четвёртого сезона «Атаки титанов».

Напомним, League of Legends — это многопользовательская игра, разработанная американской студией Riot Games. Она также является популярной киберспортивной дисциплиной.

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