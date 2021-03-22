Нижний Новгород, , 16:31 — REGNUM Нижний Новгород оказался на четвертом месте в рейтинге цен на жилье в центральной части российских городов-миллионников, составленном аналитиками портала «Urbanus.ru».

Стоимость однокомнатной квартиры в центре столицы Приволжья начинается от 7 млн 760 тысяч рублей.

По дороговизне жилья в центре мегаполиса Нижний Новгород уступает только Москве, где стоимость самой недорогой квартиры составляет от 9 млн 170 тысяч рублей, а также Омску — от 9 млн 150 тысяч рублей и Казани — от 8 млн 840 тысяч рублей.

В то же время жилье в центре Санкт-Петербурга оказалось даже дешевле нижегородского. Так, в районе станции метро «Пушкинская» можно приобрести квартиру-студию за 6 млн 660 тысяч рублей.

Самые низкие цены на жилье в центре характерны для Челябинска, в котором можно купить квартиру студию всего в километре от здания городской администрации за 1 млн 540 тысяч рублей.

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