Рим, , 16:31 — REGNUM После поражения футбольного клуба «Ювентус» (Турин) от «Беневенто» в матче 28 тура первенства Италии в раздевалке туринского клуба произошел массовый конфликт. Об этом 22 марта передает La Stampa.

После матча президент клуба Андреа Аньелли и главный тренер Андреа Пирло провели беседу на повышенных тонах. Из раздевалки туринского клуба доносились звуки словесной перепалки.

Встреча между «Ювентусом» и «Беневенто» в Турине завершилась — 1:0 в пользу гостей. У победителей мяч забил нападающий Адольфо Гайч.

После 27 матчей Серии А «Ювентус» занимает III место в турнирной таблице. Клуб вылетел из розыгрыша ЛЧ.