Гуково, Ростовская область, , 16:31 — REGNUM В Ростовской области расселят два аварийных дома, в которых проживают гуковчане. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 22 марта.

Дом №12 по улице Гагарина и дом №17 по улице Почтовая находятся в аварийном состоянии и опасны для проживания. Жильцы справят новоселье до конца 2021 года.

Из резервного фонда правительства Ростовской области выделено около 5 млн рублей, администрация шахтёрского города добавит к выделенным 5 млн рублей недостающую сумму в размере 142,1 тыс. рублей.