Нижний Новгород, , 16:29 — REGNUM На строительство станций метро «Оперный театр», «Сенная» и «Варя» в Нижнем Новгороде необходимо 50 млрд рублей, передает «Нижний Новгород онлайн».

Однако, как отмечают в министерстве транспорта Нижегородской области, на постройку новых станций метрополитена в городском бюджете нет денег.

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Проектная документация для продления Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» получила положительное заключение государственной экспертизы еще в 2011 году, а проект продления Сормовско-Мещерской линии от станции «Буревестник» до «Сормовской» пока не разработан.

В ведомстве отмечают, что если эти три новых станции всё же удастся построить, то пассажиропоток нижегородского метро должен увеличиться на 25% — 30%.

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