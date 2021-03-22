Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Директор разработки Doom Eternal Хьюго Мартин заявил, что у команды id Software «есть и другие истории с участием Палача Рока». Об этом 22 марта сообщает портал PCGamesN.

Мартин отметил, что Палач Рока — это бессмертный герой, существующий вне времени, а значит с ним могут происходит самые разные истории. Например, в одной из будущих частей Doom разработчики могут показать как протагонист сражался на стороне Ночных стражей, а сам сеттинг проекта будет напоминать более классическое фэнтези-средневековье.

Напомним, релиз Doom Eternal состоялся в марте 2020 года. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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