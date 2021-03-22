Бишкек, , 16:28 — REGNUM За последний год средняя стоимость подсолнечного масла в Киргизии увеличилась на 70% и достигла 165 сомов (144 рублей) за килограмм. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

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Наиболее дорогое подсолнечное масло в Нарыне — 168 сомов (147 рублей) за килограмм, в столице Киргизии и Караколе — 167 сомов (146 рублей), а также в Оше — 166 сомов (145 рублей).

А самое дешевое продается в Узгене — 147 сомов (128 рублей) и в Кара-Балте — 148 сомов (129 рублей).

Одновременно с этим средняя цена на хлопковое масло в республике выросла на 50% — до 153 сомов (134 рублей) за килограмм.

Самые высокие цены на хлопковое масло зафиксированы в селе Чаек — 167 сомов (146 рублей) за килограмм, а также в городе Токмаке — 157 сомов (137 рублей), в столице республики — 156 сомов (136 рублей), а также в Джалал-Абаде — 155 сомов (135 рублей).

А наименьшие наблюдались в Кербене — 95 сомов (83 рубля), Таласе — 133 сома (116), а также в Баткене и Узгене — 136 сомов (119 рублей).

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