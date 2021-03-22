Лондон, , 16:32 — REGNUM Вакцина AstraZeneca от коронавируса на 100% предотвращает тяжелые формы COVID-19 и снижает симптомы на 79%. Об этом 22 марта сообщает Forbes со ссылкой на заявление Оксфордского университета.

Известно, что ученые пришли к такому выводу получив результаты клинических испытаний вакцины в США, Перу и Чили, в которых приняли участие 32 400 человек.

Добавляется, что независимый совет экспертов «не выявил поводов для беспокойств, связанных с применением вакцины». Также, по словам ученых, ничто не указывает на риск появления тромбов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.