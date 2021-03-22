Москва, , 16:26 — REGNUM Россия никогда не политизировала вопрос предоставления и разработки вакцин от коронавируса. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

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«Мы деполитизировались с самого начала. Кто-то там из наших партнёров видит какую-то политизацию с нашей стороны… Ничего подобного — я уже многократно это говорил — не было и нет», — заявил Путин.

По его словам, Россия стремится к тому, что успех борьбы с коронавирусом был достигнут общими усилиями.