Белгород, , 16:28 — REGNUM Инициативу «Врачебное землячество» распространят на всей территории Белгородской области. Профильные специалисты в качестве волонтёров будут ежемесячно выезжать в глубинку, сообщили 22 марта в пресс-службе правительства региона.

Идея проекта принадлежит начальнику областного департамента здравоохранения Андрею Иконникову. Как врач-невролог по профессии он на протяжении последних трёх лет вместе с коллегами выезжал в отдалённые села, чтобы принимать там пациентов.

«Каждую третью субботу врачи-земляки выезжают в свои родовые территории для оказания волонтёрской медицинской помощи жителям сёл. Сейчас в проекте участвуют девять докторов, которые оказывают медицинскую помощь землякам в сфере терапии, гинекологии, стоматологии, неврологии и УЗИ-диагностике», — пояснил Андрей Иконников.

Врио губернатор Вячеслав Гладков оценил инициативу как успешную и поручил главам муниципалитетов оказать содействие медикам.

Сейчас Белгородской области не хватает 164 врачей и 197 медиков из числа среднего персонала.

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