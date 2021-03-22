Скопинский район, Рязанская область, , 16:37 — REGNUM Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у Виктора Мохова, также известного как «скопинский маньяк». Видеоролик был опубликован 22 марта на YouTube-канале Ксении.

В интервью маньяк рассказал о быту в тюрьме, своем характере и любви к одной из пленниц. На вопрос журналистки, считает ли он себя хорошим человеком, Виктор ответил: «Ну вот оступился немножко. С кем не бывает?».

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Мохов — российский преступник, похитивший в 2000 году двух несовершеннолетних девушек и продержавший их в подвале почти четыре года. В начале марта он был освобождён из тюрьмы после 17 лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлены имена ведущих премии «Муз-ТВ» в 2021 году