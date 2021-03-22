Порт-Луи, , 16:23 — REGNUM Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрила 55-я страна — Республика Маврикий, 22 марта сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

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«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении РФПИ.

Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V» к настоящему времени, превышает 1,4 млрд человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была одобрена к применению в Камеруне и на Сейшельских островах.

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