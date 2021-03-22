Бишкек, , 16:23 — REGNUM Таможенная служба Киргизии рекомендует гражданам не приобретать временно ввезенные на территорию Евразийского экономического союза автомобили, зарегистрированные в Абхазии. Об этом говорится в официальном заявлении киргизского таможенного ведомства.

Тем же киргизстанцам, которые уже купили машины с абхазскими номерами, таможенники настоятельно советуют как можно скорее растаможить их, зарегистрировать и получить киргизские госномера.

Также таможенная служба предупредила жителей республики, что эксплуатировать завезенные из Абхазии автомобили запрещается без полноценного их оформления в местных регистрационных органах.

В ведомстве отмечают, что сейчас в республике проходят рейды, целью которых является выявление машин с абхазскими номерными знаками, которые незаконно ездят по территории Киргизии, поскольку Абхазия не является страной-членом ЕАЭС.

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