Бишкек, , 16:21 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Ноорузом — праздником весны и обновления. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава ОДКБ отметил, что республика внесла весомый вклад в укрепление региональной безопасности.

«Государства-члены Организации высоко ценят инициативу Киргизии по укреплению союзнических отношений в рамках ОДКБ и координации усилий стран на региональных международных площадках», — подчеркнул Зась.

Также с праздником Нооруз президента и население Киргизии поздравил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

«Этот замечательный праздник весеннего равноденствия содействует движению к гармонии человека с природой, наводит устойчивые мосты дружбы и сотрудничества, развивает и обогащает диалог культур и цивилизаций, способствует формированию безопасного и процветающего будущего, что полностью отвечает принципам «шанхайского духа», — подчеркнул он.