Москва, , 16:21 — REGNUM Василий и Алексей Березуцкие и остальные члены тренерского штаба продолжат работать в футбольном клубе ЦСКА (Москва). Обэтом 22 марта сообщается в микроблоге клуба в Twitter.

«Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу», — отмечается в сообщении.

Ранее Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА. Как сообщают СМИ, команду возглавит хорват Ивица Олич.

Клуб после 23 туров занимает V место в РПЛ — в активе 40 очков. Армейцы вышли в четвертьфинал Кубка России, где встретятся с «Арсеналом» (Тула).