Москва, , 16:19 — REGNUM Россия никому не навязывает свои вакцины от коронавируса. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

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«Вызывает удивление, что перед нашей встречей, прямо сейчас один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что нам, как он сказал, «Спутник V» не нужен. Странное заявление. Мы никому ничего не навязываем», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам. Это произошло ещё 21 января 2021 года, и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения.

«В этой связи знаете, что хочу сказать? Мы никому ничего не навязываем. Но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран?» — отметил президент.

О том, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», ранее заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.