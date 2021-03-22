Москва, , 16:18 — REGNUM В настоящее время невозможно полностью отказаться от доллара в международных расчетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков, комментируя призыв главы МИД РФ Сергея Лаврова переходить к расчетам в национальных валютах вместо доллара.

«В настоящее время после Бреттон-Вудской конференции, прошедшей в 1944 году, в мире сложилась система, в которой доллар США является доминирующей расчетной валютой. Переход в расчетах на национальные валюты возможен в рамках двухсторонних соглашений между странами или альянсами стран, однако полностью отказаться от доллара в международных расчетах представляется в настоящее время невозможным, — сказал Марков. — Однако перевод части расчетов между странами на национальную валюту покажет США, что дальнейшая эскалация напряженности отношений с Россией и Китаем навредит и самим США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, могут ли Россия и Китай создать альтернативную платежную систему.