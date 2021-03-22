Лос-Анджелес, США, , 16:17 — REGNUM Американский режиссёр Зак Снайдер признался, что у него уже придуманы названия для сиквела и триквела «Лиги справедливости». Об этом 22 марта сообщает портал ComicBook.

Снайдер рассказал, что во время работы над всеми фильмами он заводит в своём блокноте особую страницу для придумывания названий. Он не рассказал, как именно назывались бы сиквел и триквел «Лиги справедливости», но «точно не «Лига справедливости 2» и «Лига справедливости 3».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, во второй части «Лиги справедливости» Зак Снайдер планировал показать сцену убийства Робина. Это произошло бы во время флешбека Джокера (Джаред Лето).

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