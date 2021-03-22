Киев, , 16:17 — REGNUM Глава фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия поблагодарил американских конгрессменов за поддержку Украины в сфере безопасности.

Соответствующие официальное заявление Арахамия сделал сегодня, 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского напомнил, что ранее группа сенаторов конгресса США представила обновленный акт в поддержку безопасности Украины, который предусматривает денежную помощь на сумму до 300 млн долл. на год и «стратегическую поддержку», в частности, назначение специального посланника по Украине, который станет связующим звеном США на мирных переговорах в «нормандском формате».

Глава фракции «Слуга народа» отметил, что Киев и Вашингтон активно общаются по ряду этих и других вопросов, нарабатывают материалы в сфере военной поддержки Украины со стороны США, борьбы с коррупцией и усиления санкционной политики в отношении России.

Арахамия подчеркнул, что инициатива конгресса — это логичный шаг в комплексе мер по укреплению сотрудничества между Украиной и США. Также, подчеркнул политик, есть договоренность, что общение с конгрессменами будет регулярным, это поможет создать единый двухпартийный фронт поддержки Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 18 марта офис президента Зеленского выступил со своим заявлением о том, что Украина «высоко ценит» инициативу сенаторов США относительно помощи в сфере безопасности и стратегической поддержки.