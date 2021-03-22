Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Свердловской области сотрудница полиции попалась на краже. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга.

Женщина является инспектором отдела по вопросам миграции в Екатеринбурге. Следователи считают, что 8 марта она нашла чужую дебетовую карту и решила потратить имевшиеся на ней деньги. Ей удалось совершить покупок примерно на 4,5 тыс. рублей.

Вину за собой женщина признала. Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что преступление раскрыли сотрудники полиции. Подозреваемая будет с позором изгнана из системы МВД, заверил полковник Горелых.