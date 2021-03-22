Москва, , 16:17 — REGNUM России надо иметь альтернативный вариант на случай, если страны Запада все-таки решатся отключить ее от SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

«России надо иметь альтернативный план на случай развития событий в этом направлении, — сказал Марков. — Он может состоять в создании альтернативной системы международных расчетов, основанной, например, на применении технологии блокчейн, которая активно развивается в последнее время. В том числе это можно и нужно делать в тесном сотрудничестве с другими странами, например с Китаем, который является технически развитым государством и также находится в стадии определенных разногласий с США и другими странами Запада».

Однако, как подчеркнул Марков, делать это стоит так, чтобы не усиливать конфронтацию с Западом, а показать тому, что указанные меры в случае их применения не будут иметь того эффекта, на который рассчитывают западные страны, а только навредит всей мировой экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что России надо ограничивать свою зависимость от платежных систем, подконтрольных Западу.

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