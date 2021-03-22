Брюссель, , 16:13 — REGNUM Европейский союз не нуждается в российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», однако двери ЕС для закупки препарата, разработанного центром имени Гамалеи, не закрыты. Об этом 22 марта на пресс-конференции в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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«Двери не закрыты навсегда, всё зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас», — подчеркнул Мамер, комментируя слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российской вакцине.

Представитель Еврокомиссии добавил, что ЕК и страны-члены пока не запускали переговоры о закупке с производителями «Спутника V». Также, по его словам, даже одобрение российского противокоронавирусного препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) не будет означать, что он войдёт в европейский портфель вакцин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о том, что в настоящее время продолжаются попытки не допустить использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Евросоюза. По его словам, сложившаяся в Евросоюзе ситуация вокруг российского препарата от COVID-19 показательна.

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