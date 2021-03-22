Житомир, Украина, , 16:26 — REGNUM В Житомире произошёл взрыв гранаты, в результате которого мужчина получил тяжёлые травмы. Об этом заявил начальник главного управления Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник во время брифинга, сообщило 22 марта информационное агентство УНИАН.

Чиновник рассказал, что полицейские остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

«Однако водитель выложил на панель автомобиля нож. На любые вопросы ответа не давал, а разговаривал сам с собой. Полицейские вызвали спецназовцев», — отметил Олейник.

По его словам, водитель попытался скрыться от правоохранителей, не справился с управлением и врезался в автомобиль, припаркованный на обочине.

«Водитель вышел из салона с предметом, похожим на гранату, в руках. Во время попытки полицейских успокоить мужчину и уговорить прекратить противоправные действия боеприпас взорвался», — сказал чиновник.

Представитель полиции добавил, что потерпевший в момент происшествия был одет в бронежилет и каску. У него зафиксирована травматическая ампутация правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области. Мужчину госпитализировали.

Олейник отметил, что в машине были найдены наркотики.

Напомним, ранее во Львове незакреплённый канализационный люк вылетел из-под колёс автомобиля и смертельно ранил ребёнка, ехавшего в следующей машине.

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