Вашингтон, , 16:24 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено 33 645 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что указывает на тенденцию к снижению числа заражений. Об этом 22 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 29,82 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 432, а общее число перевалило за отметку в 542 359. Отметим, что количество погибших резко упало, на прошлой неделе цифры превышали 1500.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса