Кострома, 22 марта, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В общеобразовательных школах Костромской области выявлены нарушения при организации питания детей. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона сообщили представители департамента образования и науки, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.eduportal44.ru Школьная еда

В 14 образовательных учреждениях ребятам занижали порции блюд. Речь в основном идёт о районных школах — Клеванцовской школе Островского района, Ивановской и Зебляковской школах Шарьинского района, Верхнеспасской школе Пыщугского района и так далее.

Кроме этого, в декабре 2020 года проверка выявила, что в 5 муниципалитетах области школы покупали мясо по ценам выше среднеобластных. В январе и феврале 2021 года образовательные учреждения исправили ситуацию.

Материалы проверок передали в региональное управление МВД. Вопрос о возбуждении уголовных дел по ряду школ решат в ближайшее время.