Лос-Анджелес, США, , 16:13 — REGNUM Американский режиссёр Зак Снайдер хотел, чтобы во второй части фильма «Лига справедливости» зрители увидели сцену гибели Робина. Об этом 21 марта сообщил портал ComicBook.

События второй части «Лиги справедливости» должны были разворачиваться в альтернативном будущем, где почти все персонажи картины объединяются, чтобы победить злого Супермена (Генри Кавилл). В одном из эпизодов фильма Джокер (Джаред Лето) рассказал бы остальным историю о том, как он своими руками убил Робина, напарника Бэтмена (Бен Аффлек).

Напомним, премьера режиссёрской версии «Лиги справедливости» состоялась 18 марта 2021 года. И зрители, и критики высоко оценили картину.

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