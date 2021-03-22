Москва, , 16:11 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество», — отмечаетс в заявлении ЦСКА.

Гончаренко возглавил команду в 2016 г. Под его руководством клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок РФ и дважды стал серебряным призером РПЛ.

На пост главного тренера будет назначен ассистент наставника сборной Хорватии Ивица Олич, «Чемпионат.com» сообщил, что специалист подписал контракт с армейцами.

После 23 туров чемпионата России ЦСКА занимает V место в турнирной таблице с 40 очками.