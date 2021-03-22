Париж, , 16:09 — REGNUM О госпитализации министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн сообщает 22 марта BFM.

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Уточняется, что чиновник попала в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. В больнице на фоне лечения ей, как отмечают во французском минтруда, стало легче.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о заражении Борн COVID-19 стало известно в середине марта. Узнав о том, что её тест дал положительный результат, чиновник решила продолжать работать дистанционно.

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