Москва, , 16:07 — REGNUM Сегодня, 22 марта, с утра цены на нефть опять снижаются, но достаточно умеренно, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ко второй половине дня цена сорта Brent снизилась на 0,23%, до $64,19 за баррель, а цена WTI упала на 0,16%, до $61,31 за баррель.

По данным еженедельного отчёта Baker Hughes, количество активных нефтедобывающих платформ в США за прошлую неделю выросло на девять единиц, до 318 штук. Это говорит о достаточно активном восстановлении нефтедобычи в США.

Риск нового обвала цен на нефть ниже $60 за баррель может снова вызвать острые дискуссии среди стран-участниц ОПЕК+.

Поэтому вплоть до начала апреля нефтяной рынок будет сильно волатильным. Сегодня до конца дня ожидается цена Brent в интервале $63,50−64,50 за баррель», — считает эксперт.

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