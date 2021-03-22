Ижевск, , 16:22 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 15 по 21 марта обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) 13 956 жителей республики, в числе которых 8943 человека или 64,1% — дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В среднем по региону эпидемический порог по ОРВИ превышен на 37%. При этом в Ижевске и Глазове, а также в шести районах средний показатель заболеваемости выше республиканского.

Только в Ижевске за неделю заболели 6992 человека, в том числе 4430 детей. В столице региона эпидпорог превышен на 13,1%.

На карантин по гриппу и ОРВИ были закрыты 10 детских садов в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущей неделе в целом по республике уровень заболеваемости ОРВИ находился ниже эпидпорога на 28%. Заболел 10 981 человек, в числе которых 7102 человека — дети в возрасте до 14 лет.

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