Челябинск, , 16:07 — REGNUM В одном из торговых центров Челябинска за день от COVID-19 привились 195 человек. Об этом сообщает минздрав области.

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Вакцинация проходила с 10:00 до 16:00 по местному времени 20 марта. Возле дверей люди собрались ещё до начала. Прививки гражданам сделали медики областной больницы №2. Помощь им оказывали волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, Южный Урал получил ещё 7 тыс. доз вакцины. А в течение десяти дней регион ожидает ещё 64 тыс. доз.

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