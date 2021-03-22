Москва, 22 марта 2021, 16:07 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до полудня 24 марта, сообщает Гидрометцентр России.
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Информация об этом опубликована на прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО). Причина — гололедица. Ожидается, что неблагоприятный период продлится до 12:00 24 марта.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Московской области.
Как сообщает ИА REGNUM, ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии.
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