Москва, , 16:07 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до полудня 24 марта, сообщает Гидрометцентр России.

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Информация об этом опубликована на прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО). Причина — гололедица. Ожидается, что неблагоприятный период продлится до 12:00 24 марта.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Московской области.

Как сообщает ИА REGNUM, ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии.

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