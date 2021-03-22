Пенза, , 16:06 — REGNUM На заседании Президиума регионального политического совета «Единой России», которое состоялось 22 марта. принято решение о приостановлении членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Отмечается, что членство приостановлено в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, Белозерцев вместе с главой группы компаний «Биотэк» Борисом Шпигелем и еще несколькими фигурантами подозреваются в даче и получении взятки.

Накануне пензенский губернатор был этапирован в Москву. 22 марта Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца — до 20 мая 2021 года.

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