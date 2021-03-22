Джакарта, , 16:05 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что для вакцинации граждан власти используют 1,1 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.

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Министерство здравоохранения распространило вакцину AstraZeneca в семи индонезийских провинциях. Для введения второй дозы будет использована вакцина AstraZeneca, которую доставят в апреле 2021 года.

Временной интервал между инъекциями вакцины AstraZeneca составляет 8−12 недель.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодозаявил, что вакцина против коронавируса AstraZeneca будет использоваться в ряде исламских школ-интернатов на Восточной Яве.

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