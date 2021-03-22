Москва, , 16:04 — REGNUM Мексика и Аргентина не обнаружили побочных эффектов от применения российской вакцины от коронавируса. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

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"Страны, такие как Мексика и Аргентина, провели анализ применения на своей территории, своих странах нашей вакцины. И пришли к выводу, что побочных эффектов нет», — заявил Путин.

Для нас это очень важно, потому что это независимая экспертиза», — указал он.