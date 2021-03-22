Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 22 марта, рубль отступает на Московской бирже, и на это у него есть причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«С одной стороны, в нефти идет коррекция с постоянными остановками и откатами после стресса прошлой недели, баррель Brent стоит $64,74, хотя утром сырье тестировало и $64.

С другой стороны, доллар на мировой арене выглядит стойко и уверенно, а это мешает рублю двигаться в прежнем направлении. Стресс в турецкой лире тоже давит на рубль, как и на любую другую валюту развивающейся экономики.

Скорее всего, на внутреннем рынке продолжаются целевые интервенции или направленные действия институциональных игроков, иначе при таком внешнем фоне рубль был бы более волатильным.

Доллар стоит к середине дня 74,45 руб. и может торговаться в пределах 74,20−75,20 руб. Евро приподнимается к 88,60 руб. и способен провести сессию в коридоре 88−89 руб. Заметного негатива у рубля сегодня точно нет», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль потянула за собой упавшая турецкая лира