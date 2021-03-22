Пермь, , 16:02 — REGNUM В пермском хоккейном клубе «Молот-Прикамье» поменялся главный тренер. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что должность главного тренера команды занял Альберт Логинов. Он сменил на этом посту Александра Агеева. При этом Агеев останется работать в системе клуба.

В тренерском штабе клуба продолжат работу старший тренер Николай Бардин и тренер вратарей Вячеслав Седов.

С 2012 по 2015 год Логинов входил в тренерский штаб «Молота-Прикамье». Вместе с командой он выиграл бронзовые медали Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

В сезоне 2020/21 «Молот-Прикамье» под руководством Агеева занял предпоследнее, 25-е, место в турнирной таблице ВХЛ.