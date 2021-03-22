Москва, , 16:02 — REGNUM Россия не оставит без ответа решение Болгарии выслать из страны российских дипломатов, если таковое будет принято болгарской стороной. Об этом 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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«Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Болгарии были задержаны два сотрудника министерства обороны страны. Сообщалось, что один из подозреваемых якобы создал сеть осведомителей и передавал информацию российской стороне.

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21 марта окружной военный суд Болгарии оставил под арестом заместителя начальника управления по бюджету и расходам министерстве обороны Петра Петрова, проходящего по делу о шпионаже в пользу в России. Ещё один из задержанных был отпущен под залог, поскольку сознался в совершении преступления. На следующий день суд продлил арест бывшему начальнику военной разведки, главе секретной службы в парламенте Любомиру Медарову, а также двум сотрудникам военной разведки и Ивану Ивлеву, названному в болгарских СМИ «резидентом».

Добавим, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами.

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