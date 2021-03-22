Красногорск, , 16:09 — REGNUM По итогам 2020 года экспорт мясной продукции Подмосковья увеличился в 5,4 раза. Об этом 22 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Лидерами по импорту подмосковных изделий из мяса стал Китай. На эту стране приходится 70% всего регионального экспорта мясной продукции региона. Второе место заняла Украина с долей в 20%. Замыкает тройку лидеров Казахстан с 5% от общего объема проданной заграницу продукции.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, объем экспорта мясной продукции в 2020 году составил 80,6 тыс. тонн, что на 65,6 тыс. тонн больше, чем голом ранее.

«Соответственно наблюдается и прирост по экспорту в денежном выражении. Экспортировали мясную продукцию на сумму 149 миллионов долларов в 2020 году, тогда как в 2019 году продали на 25 миллионов долларов», — заявил чиновник.

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