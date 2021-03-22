Киев, , 16:01 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 22 марта, обсуждают возможный политический союз главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчук с экс-президентом Петром Порошенко для борьбы с режимом Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, политический эксперт Глеб Ляшенко уверен, что такого сотрудничества не будет, поскольку у этих двух политиков совершенно разные цели. Эксперт отмечает, что Медведчук все время говорит о необходимости «сшивания» Украины, в то время как Порошенко заинтересован в полном развале страны.

«Медведчуку нужна вся Украина, которую он хочет превратить в федеративную парламентскую республику по типу Германии. Его интересы на 100% совпадают с интересами народа, ибо только переход к парламентской модели и отказ от института президентства может остановить неизбежную гибель Украины», — отмечает Ляшенко.

В свою очередь у Порошенко, по его мнению, совершенно противоположные цели.

«У Порошенко интерес другой. Он действительно заинтересован в развале Украины и создании на её обломках нескольких государств по типу Югославии. В этом случае он легко и быстро возьмёт себе Галичину, и будет там править до самой смерти. При любом другом раскладе Порошенко власть больше никогда не возьмёт, ибо загнал себя в «рамки 25%»», — считает политолог.

Также он отметил, что Зеленский воспринимает и Порошенко, и Медведчука, как угрозу своей власти. Но это единственное, что их связывает, а никаких «совместных политических планов» и «стратегического взаимодействия» у этих двух политиков нет и быть не может.

«Их объединяет лишь то, что оба — и Медведчук, и Порошенко — угрожают режиму Зеленского. Ослабляют его политически, экономически и информационно. Ну, и пусть продолжают в том же духе. Разве плохо?» — задался в завершение вопросом Ляшенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук, в отношении которого в феврале власти Украины утвердили санкции, заявил, что президент Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем, поскольку это непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, «ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан».