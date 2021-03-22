Брюссель, , 16:00 — REGNUM Североатлантический альянс внимательно следит за ходом расследования дела о шпионаже в Болгарии в пользу России. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«НАТО обращает особое внимание на вопросы защиты секретной документации и информации», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что отношения с РФ будут темой заседаний министров иностранных дел стран альянса, которые пройдут 23 и 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии заподозрили в шпионаже в пользу России шестерых граждан страны. Это служащие оборонного ведомства и военной разведки. Они якобы передавали РФ «засекреченные данные».

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