Москва, , 16:00 — REGNUM России надо ограничивать свою зависимость от платежных систем, подконтрольных Западу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РФ следует снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности.

«России, несомненно, надо ограничивать сферы своей зависимости от стран Запада и, в частности, США, — сказал Марков. — Это касается и экономической, и технологической сфер. В частности, речь идет о международных расчетах с использованием системы SWIFT, отключить Россию от которой западные страны грозят с момента воссоединения России и Крыма в 2014 году. Данный шаг в случае его осуществления будет контрпродуктивным, так как это приведет к экономической дезинтеграции, что отрицательно скажется на всех субъектах мировой экономики».

Однако, как подчеркнул Марков, исходя из принципа «хочешь мира — готовься к войне», России надо иметь альтернативный план на случай развития событий в этом направлении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что создание независимых от контроля Запада платежных систем может принести РФ существенную пользу.

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