Москва, 22 марта 2021, 16:00 — REGNUM В данном контексте можно согласиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым относительно того, что прямые расчеты в национальных валютах позволят снизить объем задействованной на сегодняшний день долларовой ликвидности для обеспечения данных транзакций, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова, д. э. н Никита Моисеев.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уход от использования контролируемых Западом международных платежных систем — это необходимые в современные реалии.
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