Москва, 22 марта, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В данном контексте можно согласиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым относительно того, что прямые расчеты в национальных валютах позволят снизить объем задействованной на сегодняшний день долларовой ликвидности для обеспечения данных транзакций, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова, д. э. н Никита Моисеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Однако, не стоит забывать, что кросс-курсы национальных валют формируются все равно через доллар.

Поэтому, скажем, падение рубля по отношению к доллару вследствие введения санкций Запада напрямую сказывается и на кросс-курсе рубля к, например, китайскому юаню.

Таким образом, зависимость от доллара полностью не исчезнет, а предлагаемая мера лишь будет способствовать некоторому повышению устойчивости курса рубля при введении новых санкций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уход от использования контролируемых Западом международных платежных систем — это необходимые в современные реалии.

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