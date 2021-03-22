Самара, , 16:02 — REGNUM Начальника центрального материального склада «Управления производственно — технологической комплектации № 522» ФГУП «Главное военно — строительное управление №5» заподозрили в получении взяток в Самаре. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, с 2016 года по 2020 год фигурант уголовного дела получал от двух лиц деньги на общую сумму свыше одного миллиона рублей за предоставление нежилых помещений ФГУП в аренду без заключения договора.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выявить все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти мужчину обвинили в даче взятки полицейскому.