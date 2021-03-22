Челябинск, , 15:58 — REGNUM Челябинская область получила ещё 7 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Препарат уже начали развозить по медицинским учреждениям. А в течение десяти дней в регионе ожидают ещё 64 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале снижается количество выявленных носителей коронавируса. Также уменьшается и количество смертей среди пациентов с коронавирусом.