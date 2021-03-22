Москва, 22 марта, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин привьётся одной из российских вакцин. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Одной из трёх наших [российских вакцин]», — сказал Песков.

По его словам, все они «хорошие и надёжные».

Песков также подчеркнул, что процедура вакцинации российского лидера не будет носить публичный характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что он намерен привиться от COVID-19 23 марта.