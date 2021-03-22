Песков рассказал, какой вакциной привьётся Путин
Москва, 22 марта, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин привьётся одной из российских вакцин. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина с производителями вакцин от коронавируса — все новости»
«Одной из трёх наших [российских вакцин]», — сказал Песков.
По его словам, все они «хорошие и надёжные».
Песков также подчеркнул, что процедура вакцинации российского лидера не будет носить публичный характер.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что он намерен привиться от COVID-19 23 марта.