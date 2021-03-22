Москва, , 15:57 — REGNUM Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил с Нарвузом на казахском языке своего коллегу из Казахстана Аскара Мамина. Поздравление прозвучало 22 марта во время церемонии рукопожатия.

«Наурыз кутты болсын» говорят казахстанцы», — сказал Мишустин. Он также попросил передать пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и бывшему главе республике Нурсултану Назарбаеву.

На встрече собеседники обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министры также затронули тему вакцинации против коронавируса.

Мамин отметил, что российская вакцина «Спутник V» показала свою эффективность. По его словам, с помощью препарата можно будет справиться с пандемией.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Наврузом и пожелал благополучия, счастья и радости.

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